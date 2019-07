Μπέντιλ: «Πάμε πράσινοι!» (vid)

Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να προωθήσουν την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μετά την ολοκλήρωση σχεδόν ολόκληρου του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Ετσι ο Μπεν Μπέντιλ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού και έκανε κάλεσμα για τα εισιτήρια διαρκείας.

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» ανέφερε: «Γεια σας, είμαι ο Μπεν Μπέντιλ. Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος που ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα με σπουδαία ιστορία και νιώθω ευλογημένος που ανήκω στην ομάδα. Προμηθευτείτε τα εισιτήρια διαρκείας σας , δείξτε τη στήριξή σας και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Σας ευχαριστώ. Πάμε πράσινοι».

🗣 Ben Bentil: “I’m very proud and excited to be part of the Panathinaikos family.”#welcome #paobc #panathinaikosbc #euroleague #panathinaikos @EuroLeague pic.twitter.com/bzThZpKn0r

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 23, 2019