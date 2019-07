Ανανεώνει με τη Γαλατασαράι ο Όγκαστ

Σύμφωνα με το Sportando, ο Ζακ Όγκαστ ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της Γαλατασαράι και έτσι θα παραμείνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο 26χρονος σέντερ είχε την περσινή σεζόν 13 πόντους και 8,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην τουρκική λίγκα, ενώ στο Eurocup οι αριθμοί του ήταν χαμηλότεροι καθώς είχε 11,4 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Αυτή θα είναι η δεύτερη σεζόν του Όγκαστ με τη Γαλατασαράι, ενώ πιο πριν έχει αγωνιστεί σε Ουσάκ Σπορτίφ και Παναθηναϊκό.

