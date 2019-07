Έπαθε έμφραγμα εν ώρα αγώνα ο προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου

Ένα σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε σε αναμέτρηση του πρωταθλήματος Ρουμανίας.

Εν ώρα αγώνα έπαθε έμφραγμα ο προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου, Έουγκεν Νεαγκόε.

Η ομάδα του αντιμετωπίζει την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα και ο κόουτς κατέρρευσε στο 25ο λεπτό για να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν της ΜΜΕ της χώρας, o 51χρονος ρουμάνος προπονητής υπέστη καρδιακή προσβολή.

Στο παρακάτω video φαίνεται η αγωνία των παικτών της ομάδας του Βουκουρεστίου οι οποίοι πιάνουν το κεφάλι τους και προσεύχονται να μην έχει ο προπονητής τους κάτι σοβαρό.

Η ζωή του Νεαγκόε πάντως δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ λίγο πριν αποχωρήσει από το γήπεδο με το ασθενοφόρο άνοιξε τα μάτια του. Σημειωτέον ύστερα από αυτό το σοκ η Κραϊόβα προηγείται 0-2 στο 80′ σημειώνοντας και τα δύο γκολ, μετά την αποχώρηση του προπονητή των γηπεδούχων.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ

