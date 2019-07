Γιάγια Τουρέ : Άνοιξε λογαριασμό σκοραρίσματος στην Κίνα

Το παρθενικό του γκολ στην Κίνα σημείωσε ο Γιάγια Τουρέ και μάλιστα μόλις στην τρίτη του εμφάνιση με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Ο Ιβοριανός μέσος ανακοινώθηκε ως παίκτης της Qingdao Huanghai στις 3 Ιουλίου και πριν καλά – καλά ξεκινήσει το εγχώριο πρωτάθλημα άρχισε να ξετυλίγει το πλούσιο ταλέντο του.

Συγκεκριμένα, ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού βρήκε δίχτυα στη νίκη της ομάδας του με 5-2 επί της Xinjiang Tianshan, σκοράροντας το πέμπτο και τελευταίο γκολ της αναμέτρησης.

Παρά το γεγονός πως ο 35χρονος έμεινε άσφαιρος στα πρώτα δυο παιχνίδια με την Shaanxi Changan και την Zhejiang Greentown, τελικά κατάφερε να σπάσει το ρόδι και να ανοίξει λογαριασμό στο κινεζικό πρωτάθλημα.

Yaya Touré scored his 1st goal in China in his 2nd match, in……Urumqi, Xinjiang. It is the 5th goal in Qingdao Huanghai’s brilliant 5:2 victory over Xinjiang Tianshan and they continue to hold the top position in CL1. From Manchester to the hinterland of Eurasia. What a tour! pic.twitter.com/R04gBAaV4U

— Titan Sports Plus (@titan_plus) July 20, 2019