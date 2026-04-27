Οι έρευνες για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη και τον ρόλο του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως.

Τα μηνύματα μυστήριο

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Στα μηνύματα αυτά λέει χαρακτηριστικά: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

Ενώ σε άλλο ένα μήνυμα αναφέρει: Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με την Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου έχει πλέον κλείσει ενώ τα μηνύματα βρέθηκαν και στην κατοχή μιας φίλης της 43χρονης Ελευθερίας.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης για τα μηνύματα

Ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News είπε πως κατά την άποψή του τα μηνύματα αυτά δεν έχουν σταλεί από άνδρα, αλλά μάλλον από κάποια γυναίκα που ζήλευε την Ελευθερία.

Με την οδική βοήθεια μιλούσε διαρκώς ο 40χρονος

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», αποκάλυψε στο Live News πως ο 40χρονος πρώην φίλος της Ελευθερίας που έχει αποτυπωθεί σε βίντεο να μιλάει συνέχεια στο κινητό τηλέφωνο, μιλούσε διαρκώς με ιδιοκτήτες γερανών για να έχει οδική βοήθεια προκειμένου να ανασύρει την μηχανή από το σημείο που βρισκόταν, όπως προκύπτει από την έρευνα.