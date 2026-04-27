Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει το δημοφιλές πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσαν την 2α Ιουνίου 2026 ως την οριστική, καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την τελική ευθεία για χιλιάδες δικαιούχους, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την έγκαιρη τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, προκειμένου να κλειδώσει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων, ο ορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας λειτουργεί ως «κόφτης» μόνο για τις νέες υπογραφές. Συγκεκριμένα:

Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υπογράψει ή θα υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις τους έως και τις 2 Ιουνίου 2026, δεν επηρεάζονται καθόλου.

Η προθεσμία αφορά την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας (συμβασιοποίηση), ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το «κλειδί» του Ταμείου Ανάκαμψης

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Συνδέεται άμεσα με την ανάγκη οριστικοποίησης του τελικού ορόσημου του προγράμματος, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ήδη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, απέστειλε επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ζητώντας την ταχεία ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, ώστε κανένας εγκεκριμένος φάκελος να μη μείνει εκτός, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

Σημαντικό: Η έγκαιρη συμβασιοποίηση είναι απαραίτητη για την εμπρόθεσμη αποδέσμευση των κονδυλίων και την ακριβή υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής.

Τα νούμερα της επιτυχίας: 84,1% απορρόφηση

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αποδείχθηκε ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία στεγαστικής πολιτικής των τελευταίων ετών, με την απορρόφηση να αγγίζει ήδη το 84,1%.

Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της παρέμβασης:

Εγκεκριμένα δάνεια: 13.461

Συνολική αξία: 1,617 δισ. ευρώ

Μέσο ύψος δανείου: 120.150 ευρώ

Με τη ζήτηση να παραμένει υψηλή, η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να «κλείσει» τον κύκλο του προγράμματος με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι θα φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες εντός των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων της Ε.Ε.