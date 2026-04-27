Μια τεράστια έκταση, 480 τετραγωνικών μέτρων, «μπαζώθηκε» προς τη θάλασσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Ναυτιλίας, της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Δικαιοσύνης. Η υπόθεση αυτή της σοβαρής αυθαίρετης παρέμβασης στον αιγιαλό διαπιστώθηκε στην περιοχή των Αλυκών στον Ωρωπό, μετά από καταγγελία για παράνομη εκτέλεση έργου εντός της θαλάσσιας ζώνης.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατόπιν επώνυμης αναφοράς ιδιώτη, αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, εντοπίστηκε επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα. Η παρέμβαση αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης.

Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας. Ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και… pic.twitter.com/r9zoCixcTL — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 27, 2026

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Λιμενική Αρχή διενεργεί ήδη προανάκριση για τον εντοπισμό των υπαιτίων. Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι έχουν κινητοποιηθεί τόσο η Κτηματική Υπηρεσία όσο και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πτυχές της παράνομης δραστηριότητας.

Με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο, το ζήτημα της προστασίας των παράκτιων ζωνών, με την ηγεσία του υπουργείου να διαμηνύει πως δε θα υπάρξει καμία ανοχή σε αυθαίρετες ενέργειες, που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και παραβιάζουν τον νόμο.