Η τηλεόραση δεν βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής της. Βρίσκεται, αντίθετα, σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις μετασχηματισμού της.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης με τίτλο «Μετασχηματισμός της τηλεόρασης: Επανεφεύρεση της οθόνης ή απλώς μετάβαση στην ψηφιακή εποχή;», που έγινε ανάμεσα στον Κάρολο Αλκαλάι, Πρόεδρο & Γενικό Διευθυντή της Νέας Τηλεόρασης Α.Ε. / Star Channel, τον Σπύρο Ζαβιτσάνο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Alter Ego Media και τον Νίκο Σύμπουρα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Omnicom Media Hellas / Tempo OMD Hellas στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI, στους Δελφούς. Τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ειδήσεων του Alpha, Αντώνης Σρόιτερ.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς πλατφόρμες streaming, η υβριδική τηλεόραση, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και η στοχευμένη διαφήμιση επαναπροσδιορίζουν τη σχέση κοινού, περιεχομένου και αγοράς, οι ομιλητές του πάνελ ανέλυσαν το πώς αλλάζει η τηλεόραση και κυρίως ποια είναι τα στοιχεία που της επιτρέπουν να παραμένει κεντρικός παίκτης στο νέο μιντιακό οικοσύστημα.

Η τηλεόραση είναι μια υπερδύναμη

Απαντώντας στο ερώτημα αν η τηλεόραση οδεύει προς το τέλος της ή αν εισέρχεται σε μια νέα εποχή, ο κ. Σπύρος Ζαβιτσάνος ήταν σαφής: η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει εξαφάνιση του μέσου.

«Δεν θα πω ποτέ ότι έφτασε το τέλος της τηλεόρασης», σημείωσε, περιγράφοντάς την ως «μια υπερδύναμη που τη φανταζόταν ο άνθρωπος κάποτε και την έχει κατακτήσει με την τεχνολογία». Όπως είπε, η τηλεόραση αλλάζει, εξελίσσεται και μεταμορφώνεται, ενώ το περιεχόμενο γίνεται πλουσιότερο και διανέμεται πλέον μέσα από περισσότερα κανάλια.

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Alter Ego Media, δεν είναι αν η αλλαγή θα συμβεί, αλλά πώς θα κινηθούν τα μίντια μέσα σε αυτή.

Για την Alter Ego Media, η απάντηση βρίσκεται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Αφενός, τα δεδομένα και αφετέρου τις επενδύσεις.

«Η Alter Ego Media είναι μια εταιρεία data-first», ανέφερε ο κ. Ζαβιτσάνος, εξηγώντας ότι οι στρατηγικές, αλλά και οι μικρότερης σημασίας αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα και την πληροφορία που προκύπτει από αυτά. Η στόχευση, όπως είπε, είναι η διαρκής διεύρυνση της βάσης δεδομένων, αλλά και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών που καθιστούν την πληροφορία πιο χρήσιμη.

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τη συνεχή επένδυση «είτε σε τεχνολογία και υποδομές είτε στους ανθρώπους», οι οποίοι, όπως υπογράμμισε, με το ταλέντο και τη γνώση τους εγγυώνται την εξέλιξη.

Το πλεονέκτημα της ελληνικής γλώσσας και η δύναμη της ζωντανής ενημέρωσης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ελληνική παραγωγή, με τον κ. Σπύρο Ζαβιτσάνο να επισημαίνει ότι η γλώσσα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την εγχώρια τηλεόραση.

«Η γλώσσα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ελληνική παραγωγή», σημείωσε, τονίζοντας ότι όσο η ελληνική αγορά λειτουργεί στην ελληνική γλώσσα, η εγχώρια μυθοπλασία θα διατηρεί πάντα μια θέση στην τηλεόραση, είτε πρόκειται για ελεύθερη είτε για συνδρομητική.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το σημείο στο οποίο η ελεύθερη τηλεόραση παραμένει ασυναγώνιστη είναι το ζωντανό περιεχόμενο. Η μετάδοση γεγονότων, η ζωντανή ενημέρωση και κυρίως η διαχείριση κρίσεων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε την περίοδο της πανδημίας, όταν η καθημερινή τηλεοπτική ενημέρωση λειτούργησε ως κοινό σημείο αναφοράς για την κοινωνία.

Αυτό, όπως είπε, αποτελεί το «μεγάλο, ασύγκριτο πλεονέκτημα» της ελεύθερης τηλεόρασης και δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μέσο.

Από την υβριδική τηλεόραση στην κοινή πλατφόρμα των καναλιών

Από την πλευρά του, ο Κάρολος Αλκαλάι στάθηκε στη δυναμική της υβριδικής τηλεόρασης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικά από τα τηλεοπτικά κανάλια.

Όπως ανέφερε, το on demand περιεχόμενο έχει πλέον περάσει στην ίδια την τηλεοπτική συσκευή, ενώ η αγορά αποκτά δυνατότητες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν, όπως τα τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση της χρήσης της τηλεόρασης και εν γένει της συμπεριφοράς του κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη συμφωνία για τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας streaming από τα κανάλια. Αυτή η πλατφόρμα, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να διεκδικήσει κεντρική θέση στο μενού της τηλεοπτικής συσκευής και, κατ’ επέκταση, κεντρική θέση στις επιλογές του τηλεθεατή, αντίστοιχη με εκείνη που κατέχει σήμερα η ελεύθερη τηλεόραση.

Η προοπτική αυτή δείχνει ότι η μάχη για την οθόνη δεν αφορά πλέον μόνο το πρόγραμμα, αλλά και τη δυνατότητα των τηλεοπτικών οργανισμών να βρίσκονται εκεί όπου λαμβάνεται η απόφαση θέασης από το εκάστοτε κοινό.

Η επόμενη μέρα της διαφήμισης: λιγότερη σπατάλη, μεγαλύτερη στόχευση

Στο πεδίο της διαφημιστικής αγοράς, ο κ. Νίκος Σύμπουρας ανέδειξε τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών και των δεδομένων στη μετάβαση της τηλεόρασης σε ένα πιο στοχευμένο μοντέλο.

«Πρέπει να δείχνουμε διαφημίσεις στους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν, και όχι σε όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η επόμενη μέρα της τηλεόρασης μπορεί να δώσει σημαντικές δυνατότητες μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων. Αντί μια διαφήμιση να προβάλλεται σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους αδιακρίτως, μπορεί να φτάνει σε 300.000 που είναι πιο πιθανό να ενδιαφέρονται πραγματικά για το προϊόν ή την υπηρεσία.

Ο κ. Σύμπουρας παρατήρησε ότι η διαφημιστική αγορά και το μάρκετινγκ έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς την ψηφιακή μετάβαση, με την τηλεόραση να εισέρχεται σταδιακά στην ίδια διαδικασία.

Το κρίσιμο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αν η τηλεόραση καταφέρει να συνδυάσει τρία χαρακτηριστικά: τη μαζικότητα του μέσου, τα δεδομένα της τεχνολογίας και το στοιχείο του brand safety που προσφέρει το τηλεοπτικό περιβάλλον. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε η τηλεόραση μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ακόμη ισχυρότερο ανταγωνιστή απέναντι στις διεθνείς πλατφόρμες.

Το «δωρεάν» περιεχόμενο και η νέα σχέση με τον τηλεθεατή

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης αφορούσε το οικονομικό μοντέλο της τηλεόρασης. Σύμφωνα με τον κ. Ζαβιτσάνο, ο τηλεθεατής πλέον αναγνωρίζει ότι το επαγγελματικό τηλεοπτικό περιεχόμενο έχει κόστος και ότι αυτό το κόστος πρέπει να καλυφθεί με διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί μπορεί να είναι η συνδρομή, η αποδοχή διαφημίσεων ή η παροχή δεδομένων, τα οποία αξιοποιούνται για την παραγωγή και τη βελτίωση του περιεχομένου.

Το μέλλον, όπως το περιέγραψε, δεν θα είναι μονοδιάστατο. Θα είναι ένα υβριδικό μοντέλο, μια «βεντάλια προσφορών», μέσα από την οποία κάθε θεατής θα μπορεί να επιλέγει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο.

Η νέα τηλεόραση: μαζική, προσωποποιημένη και ανταγωνιστική

Το πάνελ ανέδειξε ότι η τηλεόραση του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς η συνέχεια της σημερινής σε ψηφιακή μορφή. Θα είναι ένα πιο σύνθετο οικοσύστημα, όπου το περιεχόμενο, τα δεδομένα, η τεχνολογία, η διαφήμιση και η εμπειρία χρήστη θα συνδέονται στενότερα από ποτέ.

Η ελεύθερη τηλεόραση διατηρεί ισχυρά πλεονεκτήματα: τη μαζικότητα, το ζωντανό γεγονός, την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και τη διαχείριση κρίσεων. Ταυτόχρονα, όμως, καλείται να υιοθετήσει στρατηγικές που μέχρι πρόσφατα ανήκαν περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο, όπως η εξατομίκευση, η μέτρηση σε πραγματικό χρόνο, οι data-driven αποφάσεις και οι νέες μορφές διανομής.

Το συμπέρασμα από τη συζήτηση στους Δελφούς ήταν ότι η τηλεόραση δεν χάνει τη θέση της. Την επαναπροσδιορίζει μέσα από τη διάχυση του περιεχομένου σε ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα στο η κοινή πλατφόρμα streaming των ομίλων Alter Ego Media, Motor Oil και Antenna αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Πηγή: ot.gr