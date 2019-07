Συγχαρητήρια από Πούτιν σε Μητσοτάκη

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η νέα κυβέρμνηση θα συμβάλει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ρωσίας και Ελλάδας.

Αναλυτικά η δήλωση Πούτιν:

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγχαίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογή στη θέση του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε την εκτίμησή του για τις σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας που βασίζονται στις χρόνιες παραδόσεις φιλίας, πολιτιστικής και πνευματικής συγγένειας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πεπεισμένος ότι το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη ως επικεφαλής της κυβέρνησης θα συμβάλει στην προώθηση του διμερούς διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς, προς το συμφέρον και των δύο εθνών και στο πνεύμα της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη».

