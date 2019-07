Τζέφρι Πάιατ: Τραυματίστηκε με το ποδήλατό του ο πρέσβης των ΗΠΑ

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε η εκδρομή στην Αρεόπολη της Μάνης για τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, καθώς είχε ατύχημα την ώρα που έκανε ποδήλατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο του ατυχήματος σήμανε συναγερμός και προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον κύριο Πάιατ.

Στο μήνυμά του στο Twitter ο κ. Πάιατ ανέφερε ότι είναι ευγνώμων στο προσωπικού του κέντρου υγείας Μάνης αλλά και για όλους όσοι του ευχήθηκαν «περαστικά».

Όπως ανέφερε ο ίδιος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στην Αθήνα για να αναρρώσει.

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I’m unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 5, 2019