Η Λέστερ απέρριψε την «τρελή» πρόταση της Γιουνάιτεντ για Μαγκουάιρ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αποκτήσει τον Χάρι Μαγκουάιρ, όμως η Λέστερ δεν είναι διατεθειμένη για παζάρια.

Οι κόκκινοι διάβολοι κατέθεσαν μυθική προσφορά στις αλεπούδες για να κάνουν δικό τους τον Άγγλο αμυντικό, που έφτασε σχεδόν στα 80 εκατ. ευρώ, ωστόσο και πάλι η Λέστερ απάντησε αρνητικά.

Η ομάδα του Μαγκουάιρ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν παραχωρεί τον καλύτερο αμυντικό της για λιγότερα από 85 εκατ. ευρώ, εξέτασε την πρόταση της Γιουνάιτεντ, αλλά και πάλι δεν την ικανοποίησε.

Οι κόκκινοι διάβολοι προσέφεραν ένα ιλιγγιώδες ποσό, όμως έφαγαν πόρτα ξανά και πλέον μοιάζουν να στρέφονται αλλού.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαγκουάιρ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023 με τη Λέστερ, όμως το ενδιαφέρον είναι έντονο, τόσο από τη Γιουνάιτεντ, όσο και από τη Σίτι.

Manchester United have moved ahead of Manchester City in the pursuit of Harry Maguire after upping their bid to £70m for the Leicester City defender, Sky Sports News understands.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 2, 2019