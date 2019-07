Επίσημο: Ανανέωσε με Κλαβέρ η Μπαρτσελόνα (pic)

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε κι επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βίκτορ Κλαβέρ.

Οι μπλαουγκράνα υπέγραψαν με τον Ισπανό φόργουορντ, ο οποίος θα είναι κάτοικος Βαρκελώνης μέχρι και το 2022.

Μετά τις μεταγραφικές κινήσεις με Χίγκινς-Ντέιβις, την ανανέωση του Ερτέλ και την βόμβα με τον Νίκολα Μίροτιτς, η Μπάρτσα συνέχισε με τον Κλαβέρ που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κλαβέρ αγωνίζεται με τους Καταλανούς από το 2016 έχοντας παίξει 204 ματς με την φανέλα τους και τους έχει βοηθήσει να κατακτήσουν τo Copa Del Rey του 2018 και του 2019.

🏀🖊@Victor_Claver is staying at @FCBBasket for three more seasons

👉 https://t.co/LLX8IYJ0PS

🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/Ruo2QFFIiB

— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2019