Wimbledon : Το παιδί – θαύμα του τένις έβγαλε νοκ άουτ τη Γουίλιαμς!

Η Κόρι Γκοφ, σε ηλικία 15 ετών (γεννειθείσα 13 Μαρτίου 2004) ζει το παραμύθι της. Αρχικά η Αμερικανίδα έγινε η νεότερη τενίστρια που συμμετέχει στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon και σήμερα έγινε η νεότερη από το 1991 και μετά που κατακτά τη νίκη στον πρώτο γύρο του βρετανικού Grand Slam.

Και το κατάφερε κόντρα στην εμβληματική Βίνους Γουίλιαμς. Η 39χρονη έχει κατακτήσει 10 Grand Slam εκ των οποίων 5 φορές το Wimbledon. Η Γουίλιαμς λοιπόν, είδωλο της Γκοφ, υποκλίθηκε στην τρομερή έφηβη, σε μια αναμέτρηση που έμοιαζε με… τελετή παράδοσης παραλαβής, με το νέο να σαρώνει το παλιό.

Η Γκοφ επικράτησε με 2-0 σετ (6-4,6-4), έχοντας μόλις 8 αβίαστα λάθη και προκρίθηκε πανηγυρικά στον 2ο γύρο του Wimbledon, δείχνοντάς πως είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies’ singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019