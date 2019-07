Wimbledon : Έσβησε από τον 1ο γύρο το όνειρο για τον Τσιτσιπά

Θύμα έκπληξης έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον κορυφαίο Ελληνα τενίστα να παρουσιάζεται κατώτερος των περιστάσεων στην πρεμιέρα του στο Wimbledon και να γνωρίζει την ήττα στον πρώτο γύρο από τον Ιταλό Τόμας Φαμπιάνο με 3-2 σετ (6-4, 3-6, 6-4, 6-7 [8], 6-3).

Ο 20χρονος έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό στο σερβίς, πλήρωσε ακριβά τα πολλά αβίαστα λάθη που έκανε και μοιραία αποκλείστηκε από έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν ήταν ανώτερος, αλλά ήταν πιο σταθερός στα χτυπήματά του.

Μια ήττα – πισωγύρισμα για τον συμπατριώτη μας, ο οποίος πέρσι είχε φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης και αναμένεται να του αφαιρέσει αρκετούς βαθμούς από την συγκομιδή του στην παγκόσμια κατάταξη. Ενας πρόωρος αποκλεισμός, ο οποίος έρχεται να προστεθεί στις κάκιστες εμφανίσεις που πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του για το τρίτο Γκραντ Σλαμ της σεζόν.

Ο μικρόσωμος, αλλά φορμαρισμένος Ιταλός, έκανε το παιχνίδι του, είχε σταθερότητα στα χτυπήματά του, δεν «λύγισε» από το γεγονός είχε απέναντί του το Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης και στο τέλος πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη. Την κορυφαία στην καριέρα του, καθώς στο παρελθόν δεν είχε κερδίσει ποτέ παίκτη που βρισκόταν στην κορυφαία 10άδα. Ο Στέφανος πλέον θα μαζέψει τις βαλίτσες του και θα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από λίγες ώρες, ενώ ο Τόμας Φαμπιάνο θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον «πύργο» Ιβο Κάρλοβιτς, ο οποίος νίκησε με 3-0 σετ τον Αρναμπόλντι.

Η εικόνα του αγώνα:

Ο Ιταλός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα του Στέφανου και προηγήθηκε γρήγορα 2-1, πετυχαίνοντας από νωρίς μπρέικ. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και με 6-4 γκέιμς έκανε το 1-0 στα σετ. Στο δεύτερο ο Ελληνας τενίστας ανέβασε στροφές και απάντησε με το ίδιο… νόμισμα στον αντίπαλό του. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 4-2 με μπρέικ και λίγο αργότερα έκανε το 6-4 και το 1-1 στα σετ. Στο τρίτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το 4-4. Ο Φαμπιάνο σέρβιρε σωστά για το 5-4 και με μπρέικ στο πιο καθοριστικό σημείο έκανε το 6-4, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα στο σκορ.

Στο τέταρτο σετ έγινε μια πραγματική μάχη, η οποία κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα του τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς έσβησε δύο match point του Ιταλού και βγάζοντας ψυχή και πάθος στο κορτ έκανε το 10-8, ισοφαρίζοντας εκ νέου σε 2-2. Ο Στέφανος έδειξε χαρακτήρα και έστειλε το ματς στο πέμπτο και καθοριστικό σετ. Ο συμπατριώτης μας με την ψυχολογία στα ύψη μετά την ισοφάριση, πίεσε από την αρχή και στο πρώτο σέρβις γκέιμ του Φαμπιάνο είχε δύο ευκαιρίες για να σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του. Ο Ιταλός, όμως, κατάφερε να σβήσει τις ευκαιρίες του Στέφανου και στο 7ο γκέιμ πέτυχε το μπρέικ, που ουσιαστικά του έδωσε τη νίκη – πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Το 6-3 ήρθε με… μαθητική ακρίβεια για τον βραχύσωμο τενίστα, που απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Δείτε την ανάρτηση του Wimbledon για το ματς του Τσιτσιπά:

A five-set thriller!

After three hours and 22 minutes, Thomas Fabbiano beats No.7 seed Stefanos Tsitsipas on a day of shocks at #Wimbledon pic.twitter.com/5BaHsiYG57

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019