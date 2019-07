Τσέλσι: Ανακοίνωσε Κόβατσιτς παρά το ban

Παίκτης της Τσέλσι είναι με κάθε επισημότητα ο Ματέο Κόβατσιτς.

Η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη μέσου, από τη Ρεάλ Μαδρίτης εκταμιεύοντας ένα ποσό της τάξεως των 45.000.000 ευρώ.

Την περσινή σεζόν, ο 25χρονος μέσος αγωνίστηκε ως δανεικός στους «Μπλε» που αποφάσισαν να τον αποκτήσουν ως κανονική μεταγραφή, καθώς πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας ως την κατάκτηση του Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τσέλσι έχει απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους, όμως της επιτράπηκε η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κόβατσιτς, καθώς επρόκειτο για περσινό deal, το οποίο είχε συμφωνηθεί πριν το ban.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι:

