Το σχόλιο του Πιτίνο για τη μεταγραφή του Ράις στον Παναθηναϊκό

Μπορεί να έχει αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αλλά ενημερώνεται για τις κινήσεις της ομάδας.

Ο Ρικ Πιτίνο μάλιστα αποθέωσε τους πράσινους για την απόκτηση του Ταϊρίς Ράις με ανάρτησή του στο twitter.

«Καλή μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, που απέκτησε τον Ράις από το Boston College. Έξυπνη κίνηση από τον Μάνο (σ.σ. Παπαδόπουλο) και τον Παναθηναϊκό. Πάμε ΠΑΟ!», έγραψε στο Twitter ο 66χρονος προπονητής.

Φυσικά κάτω από την ανάρτησή του ήταν δεκάδες τα μηνύματα των φίλων του Παναθηναϊκού που του ζητούσαν του χρόνου να επιστρέψει στο ΟΑΚΑ και πως ήδη τους λείπει!

Good signing by @paobcgr getting point guard Rice from Boston College. Smart move by Manos and Panathinaikos. Go PAO!

— Rick Pitino (@RealPitino) July 1, 2019