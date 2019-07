Ραντζέλοβιτς : Στον Ολυμπιακό και το νέο αστέρι της Σερβίας

Το «αστεράκι» της Εθνικής Σερβίας Κ21, Λάζαρ Ραντζέλοβιτς, είναι από σήμερα (01/07) και μέχρι το 2023, επίσημα «κάτοικος» Πειραιά.

Η ερυθρόλευκη οικογένεια μεγάλωσε κατά τρία μέλη τη Δευτέρα. Προηγήθηκε η ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας του Αβραάμ Παπαδόπουλου, που θα κλείσει την καριέρα του στο λιμάνι της καρδιάς του. Ακολούθησαν οι επίσημες ανακοινώσεις για τους Μάριο Σιαμπάνη, Ουσεϊνού Μπα και τώρα Λάζαρ Ραντζέλοβιτς!

Ο νεαρός Σέρβος winger (γεννηθείς 5 Αυγούστου 1997), που αποτελεί μια επένδυση των Πειραιωτών, ταξίδεψε στην Πολωνία, μετά το πέρας των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στο Euro που διεξήχθη στην Ιταλία και ο Πέδρο Μαρτίνς του έδωσε ήδη τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο φιλικό της ομάδας κόντρα στην Χάποελ Μπερ Σεβά.

«Λάζαρ Ραντζέλοβιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Lazar Randjelovic welcome to Olympiacos FC!»: αναφέρει χαρακτηριστικά το tweet της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Λάζαρ Ραντζέλοβιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Lazar Randjelovic welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #LazarRandjelovic #WelcomeLazar pic.twitter.com/0EkM2ygzZq

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 1, 2019