Προς επιστροφή στους Μάβερικς ο Σεθ Κάρι

Ο 28χρονος γκαρντ Σεθ Κάρι, μικρός αδερφός του Στεφ, πολυπρωταθλητή με τους Γουόριορς, βρίσκονταν και επίσημα στην free agency μετά από μια σεζόν στο Πόρτλαντ και τους Τρέιλ Μπλέιζερς.

Σύμφωνα με τον πάντα καλά πληροφορημένο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, οι Μάβερικς, ομάδα του τη σεζόν 2016-2018, τα βρήκαν με τον Κάρι και θα τον εντάξουν εκ νέου στο ρόστερ τους, πλαισιώνοντας τους Πορζίνγκις και Ντόντσιτς. Αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που θα φτάνουν τα 32 εκατ. δολάρια.

Τη περσινή σεζόν ο Σεθ Κάρι ήταν αναπληρωματικός στους Μπλέιζερς που έφτασαν μέχρι τους Τελικούς της Δύσης, αγωνιζόμενος σε 74 παιχνίδια της regular season, όπου σε 18.9 λεπτά κατά μέσο όρο, είχε 7.9 πόντους με ποσοστό από τα 7.25 μ. που άγγιζε το 45.6%.

Ο παίκτης ακούγονταν πολύ δυνατά για τους Λέικερς που ψάχνουν και για ρολίστες για να γεμίσουν το ρόστερ τους, αλλά τελικά όπως όλα δείχνουν θα γίνει κάτοικος Τέξας.

