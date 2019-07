Ολυμπιακός : Από μπάσκετ μέχρι τένις στο ρεπό τους

Οι παίκτες του Ολυμπιακού, που βρίσκονται στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, έχοντας δώσει ήδη δύο φιλικά, είχαν εχθές Κυριακή (30/06) την ευκαιρία να πάρουν κάποιες ανάσες από τη σκληρή δουλειά, εκμεταλλευόμενοι το ρεπό που τους έδωσε ο προπονητής τους Πέδρο Μαρτίνς.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επιδόθηκαν σε άλλα αγαπημένα τους αθλήματα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο!

Ο αρχηγός των Πειραιωτών, Κώστας Φορτούνης, επέλεξε το μπάσκετ, ο Γκιγιέρμε το τένις, ενώ και το πινγκ-πονγκ είχε την τιμητική του.

Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε Twitter και Instagram:

Όταν ο προπονητής σου δίνει ρεπό! / When the coach gives you a day off! #olympiacos #DayOff #SundayFunday pic.twitter.com/eLUFgVFw4T

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 1, 2019