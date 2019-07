Μπαράζ ανακοινώσεων – Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μπα

Ανακοινώσεων συνέχεια… Λίγο μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Αβραάμ Παπαδόπουλου και την επίσημη έναρξη της συνεργασίας με τον Μάριο Σιαμπάνη, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τον Ουσεϊνού Μπα.

Ο νεαρός Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Γκαζελέκ Αζαξιό είναι πλέον μέλος της οικογένειας των Πειραιωτών!

Ο 24χρονος άσος αποτελεί τη νέα ανακάλυψη του τμήματος σκάουτινγκ των Ερυθρόλευκων και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει περίπτωση ανάλογη με εκείνες των Πάπε Σισέ και Μάντι Καμαρά. Δύο ποδοσφαιριστών που ήρθαν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων στη χώρα μας, αλλά έχουν εξελιχθεί σε δύο από τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

«Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ουσεϊνού Μπα! / Ousseynou Ba is now a member of the Olympiacos family!», αναφέρει το tweet της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ουσεϊνού Μπα! / Ousseynou Ba is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻 #olympiacos #welcome #OusseynouBa #WelcomeOusseynou pic.twitter.com/NQWTrbwU5w — Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 1, 2019

