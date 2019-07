Μένει στους Γουόριορς για πέντε χρόνια ο Τόμπσον με 190 εκατ. δολάρια

Ο Κλέι Τόμπσον δεν θα ακολουθήσει τον δρόμο του Κέβιν Ντουράντ με τον Αμερικανό γκαρντ να συνεχίζει στους Γουόριορς με νέο σούπερ συμβόλαιο παρά τον τραυματισμό του.

Ο Τόμπσον θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τους «Πολεμιστές» για το οποίο θα εισπράξει συνολικά το ποσό των 190 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται φυσικά για μια πολύ σπουδαία κίνηση για τους Γουόριορς οι οποίοι σε συνδυασμό και με την απόκτηση του Ντ’ Άντζελο Ράσελ δείχνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πρωταγωνιστούν για πολλά ακόμη χρόνια.

The Warriors and Klay Thompson still have their done deal, according to three sources close to the talks. Zero has changed on that front

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 1, 2019