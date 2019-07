Λος Άντζελες Λέικερς: Η… αυτοκρατορία αντεπιτίθεται

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά από αρκετά χρόνια στην… αφάνεια είναι και πάλι στον αφρό του ΝΒΑ. Το οικοδόμημα που ξεκίνησε πέρσι με την απόκτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς και με στόχευση στο φετινό καλοκαίρι και τη γεμάτη δεξαμενή των Free Agents παίρνει σάρκα και οστά.

Μπορεί οι λιμνάνθρωποι να απέτυχαν παταγωδώς, όμως το πλάνο του Μάτζικ Τζόνσον προτού αποχωρήσει, αλλά και του Μπομπ Πέλινκα είναι σε πλήρη εφαρμογή. Καταρχάς ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί προτού καν ξεκινήσει η Free Agency, καθώς οι Λέικερς έχουν ήδη αποκτήσει τον Άντονι Ντέιβις στην πιο θορυβώδη κίνηση του καλοκαιριού.

Η ομάδα του LA έχει μόλις πέντε παίκτες με συμβόλαιο για τη νέα σεζόν και ενώ από χθες το βραδύ επικρατεί ντελίριο με τις μεταγραφικές κινήσεις και τις προσθήκες στο ΝΒΑ οι Λέικερς τηρούν στάση αναμονής και παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Είδαν μεγάλους τους στόχους, όπως ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο Κέμπα Γουόκερ και ο Ντ’ Αντζελο Ράσελ να χάνονται, όμως τελικά ίσως και να είναι έτοιμοι να τινάξουν την μπάνκα με τις προσθήκες που πρόκειται να κάνουν. Μια νέα superteam είναι στα… σκαριά που όμοια της δεν έχει δημιουργηθεί. ΛεΜπρόν, Ντέιβις και Κούζμα περιμένουν τους νέους τους συμπαίκτες και τα σενάρια στο ΝΒΑ μιλούν για τουλάχιστον 4 προσθήκες που θα κάνουν τη διαφορά.

Η «βόμβα» με Λέοναρντ που… έρχεται

Οι πιθανότητες να αποκτήσουν τον Καουάι Λέοναρντ ολοένα και αυξάνονται και σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο MVP των φετινών τελικών είναι ένα βήμα πιο κοντά στους Λέικερς. Φυσικά θα υπογράψει μάξιμουμ συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και θα συνθέσει μαζί με τον Τζέιμς και τον Ντέιβις την κορυφαία τριάδα στο πρωτάθλημα.

Όμως οι λιμνάνθρωποι δεν θα μείνουν μόνο εκεί, καθώς και πάλι θα υπάρχουν μόλις έξι παίκτες με εγγυημένα συμβόλαιο στο ρόστερ. Καταρχάς, στην περίπτωση που υπογράψει ο Λέοναρντ, θεωρείται δεδομένη και η απόκτηση του Ντάνι Γκριν, ο οποίος ακολουθεί παντού τον καλό του φίλο. Από τους Σπερς στους Ράπτορς και από τους Ράπτορς στους Λέικερς. Και χωρίς καν να πάρει υψηλό συμβόλαιο.

Η δημιουργία ενός ρόστερ που τρομάζει

Πέρα από τους δύο παίκτες του Τορόντο ωστόσο οι Λέικερς θα συνεχίσουν την ενίσχυση τους, αποκτώντας τον Σεθ Κάρι, με το θανατηφόρο σουτ από τη δεξαμενή των ελεύθερων, ενώ η λογική λέει πως θα πάρουν αργά ή γρήγορα και τον Αντρέ Ιγκουοντάλα. Οι Γκρίζλις ίσως αποδεσμεύσουν τον «Ίγκι» για να εξοικονομήσουν χώρο στο salary cap και ο έμπειρος φόργουορντ θα προτιμήσει να συνεχίσει στο Λος Άντζελες.

Κι αν νομίζετε ότι οι Λέικερς θα σταματήσουν εκεί κάνετε λάθος. Οι λιμνάνθρωποι έχουν καταθέσει πρόταση με μίνιμουμ στον Ραζόν Ρόντο και περιμένουν την απάντησή του, η οποία πιθανότατα θα είναι θετική με την προοπτική ενός ακόμα πρωταθλήματος, ενώ ακούγονται σενάρια για πρόταση τόσο στον Καρμέλο Άντονι με το μίνιμουμ των βετεράνων, αλλά και στον Ντε Μάρκους Κάζινς, ο οποίος όμως έχει ήδη στα χέρια του καλύτερες προσφορές τόσο από τους Κινγκς αλλά και από τους Νικς. Ο «Boogie» ίσως θέλει να… ρίξει τα «θέλω» του για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα που έχασε φέτος με τους Γουόριορς.

Το ιδανικό σενάριο των Λέικερς θα περιλαμβάνει μια τρομακτική ομάδα, που πιθανόν όμοια της να μην έχει δημιουργηθεί ξανά, με δύο πολύ δυνατές πεντάδες, ενώ το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι και πάλι θα πρέπει να κάνουν 2-3 ακόμα προσθήκες. Φυσικά το salary cap και τα 109. εκατ. δολάρια θα τα έχουν ξεπεράσει προ πολλού, αλλά τι είναι τα χρήματα μπροστά στην προοπτική της επιστροφής στην κορυφή και στη δημιουργία νέας δυναστείας.

Kawhi to Lakers rumblings getting stronger & stronger. Iguodala likely to join Lakers after Memphis buyout. Danny Green & Seth Curry in Lakers’ scope. Lakers offered Rondo vet minimum & 24 hours to decide. Lakers on verge of building powerhouse.

