Γιουνάιτεντ : Ανανέωσε ο Ράσφορντ με «τρελό» βδομαδιάτικο

Ο Μάρκους Ράσφορντ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι και το 2023, με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο, εκτινάσσοντας τον μισθό του.

Ο Άγγλος επιθετικός θα μείνει για πολλά ακόμα χρόνια στο Ολντ Τράφορντ με τους οικονομικούς όρους να φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη και τον εβδομαδιαίο μισθό του να αγγίζει τις 300.000 λίρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Γιουνάιτεντ μου έχει δώσει τα πάντα στη ζωή μου από την ηλικία των 7 ετών, όταν ήρθα στην ομάδα. Με έχει διαμορφώσει ως παίκτη και ως άνθρωπο και είναι τεράστια τιμή να αγωνίζομαι με αυτή τη φανέλα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όλε και το επιτελείο του που μου έχουν δώσει τα πάντα. Είναι τρομερό σύνολο και θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι εδώ».

Δείτε την ανάρτηση της Γιουνάιτεντ:

Manchester is my home. United is my team. Proud to have signed a new contract at the club ⚽📝 #MUFC pic.twitter.com/3Xr5OInDhl

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) July 1, 2019