Επένδυση με Σιαμπάνη – Ανακοίνωσε τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του Αβραάμ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό κίπερ Μάριο Σιαμπάνη!

Γεννημένος στις 28 Σεπτεμβρίου του 1999, έγινε επαγγελματίας το 2015, υπογράφοντας το πρώτο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Πλέον ανήκει και επίσημα στην οικογένεια των Πειραιωτών.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο νεαρός τερματοφύλακας έχει υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ από σήμερα (01/07) βρίσκεται στην Πολωνία όπου και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της ομάδας του Μαρτίνς.

Σημειωτέον ο Σιαμπάνης έχει 2 συμμετοχές με την Εθνική U21, 17 με την U19, 16 με την U17 και 3 με την U16.

«Μάριε Σιαμπάνη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Marios Siampanis welcome to Olympiacos FC!», αναφέρει το σχετικό tweet των Ερυθρόλευκων

Εδώ το σχετικό tweet:

Μάριε Σιαμπάνη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Marios Siampanis welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #MariosSiampanis #WelcomeSiampanis pic.twitter.com/HYHzF69cyO

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 1, 2019