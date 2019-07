Επέκτεινε το συμβόλαιο του Πέσιτς η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, με τον 70χρονο Σέρβο τεχνικό να παραμένει στους μπλαουγκράνα μέχρι το 2021.

Η ομάδα της Βαρκελώνης είχε συμφωνήσει εδώ και μερικές μέρες με τον Πέσιτς και πράγματι σήμερα ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο προπονητή, δείχνοντας τη στήριξη της.

Παράλληλα, η διοίκηση των Καταλανών θα φτιάξει ένα ρόστερ που θα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τίτλους, ενώ έχει ήδη αποκτήσει τον Μπράντον Ντέιβις από την Ζαλγκίρις, τον Κόρι Χίγκινς από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και φυσικά έχει κάνει το «μπαμ» της χρονιάς στη Euroleague με την απόκτηση του Νίκολα Μίροτιτς.

Δείτε την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

