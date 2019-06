Στους Πέλικανς ο Νικολό Μέλι! (pic)

Έτοιμος για το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του είναι ο Νικολό Μέλι!

Ο Ιταλός φόργουορντ της Φενερμπαχτσέ, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στην Τουρκία, αποχαιρετά την Ευρώπη για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και τους Νιου Όρλεαν Πέλικανς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Adrian Wojnarowski, ο 28χρονος άσος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με τους «πελεκάνους», δίχως να γίνονται γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μέλι μέτρησε 78 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ.

EuroLeague power forward Nicolo Melli is finalizing a two-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Melli, 28, was the top scorer in the EuroLeague Finals for Fenerbahce last season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2019