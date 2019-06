Ολυμπιακός : Με Βαλμπουενά η 11αδα κόντρα στην Πόγκον

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγο (19:00) την Πόγκον Στσέτσιν στο πρώτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους.

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε τους έντεκα «εκλεκτούς» για το δεύτερο φιλικό μετά τη Βιτορούλ, με τον Ματιέ Βαλμπουενά να κάνει ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη.

Πέρα από τον Γάλλο σταρ, ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα κάνει και ο Μπρούνο. Στο βασικό σχήμα ξεκινάει ο Μπα, ο οποίος θα είναι αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Αβραάμ. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Κάιπερς, ο οποίος θα έχει δίπλα τουτον Φράνκο Σολδάνο.

Αναλυτικά η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Γ. Μασούρας, Αβραάμ, Μπα, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Γκιγιέρμε, Βαλμπουενά, Μπρούνο, Κάιπερς, Σολδάνο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Πογκόν! / The line-up for today’s friendly match against @PogonSzczecin! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #OLYPOG #LineUp pic.twitter.com/EnSB4i7wEx

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 28, 2019