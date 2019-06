Νότιγχαμ Φόρεστ : Τα ηνία στον Λαμουσί

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε κι επίσημα την πρόσληψη του Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Μάρτιν Ο’Νιλ στον πάγκο του αγγλικού συλλόγου.

Λίγη ώρα μετά τη λύση της συνεργασίας της Νότιγχαμ με τον Βορειοϊρλανδό προπονητή, ανακοινώθηκε ο νέος τεχνικός. Ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής τη σεζόν 2017-18 καθόταν στον πάγκο της Ρεν και οδήγησε τον γαλλικό σύλλογο στην έξοδο στο Europa League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, όπου την οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, αλλά και στους «8» του Κόπα Άφρικα του 2013.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ είχε μια αξιόλογη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, με πάνω από 470 εμφανίσεις σε συλλόγους, όπως η Μονακό, η Πάρμα, η Ίντερ αλλά και η Μαρσέιγ. Ακόμα είχε και 12 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Στην ανακοίνωση ο αγγλικός σύλλογος αναφέρει ότι τον Λαμουσί θα πλαισιώσουν έξι ακόμα μέλη στο προπονητικό τιμ του Γάλλου.

Δείτε την ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

#NFFC are delighted to announce that Sabri Lamouchi has been appointed as the club’s new head coach.https://t.co/ZvqVXabJwy

— Nottingham Forest FC (@NFFC) June 28, 2019