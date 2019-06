Μάτζικ: Ο Ντέιβις μόλις απέδειξε ότι θέλει πρωτάθλημα με τους Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να έχουν διαθέσιμα 32 εκατομμύρια δολάρια στην free agency, έπειτα από τις παραχωρήσεις παικτών στις οποίες θα προβούν, αλλά και την απόφαση του Άντονι Ντέιβις να απαρνηθεί το bonus ανταλλαγής, ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν έναν ακόμη σούπερ σταρ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον «φρύδια».

Η κίνηση αυτή του Ντέιβις μάλιστα σχολιάστηκε από τον Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο twitter αποθέωσε τον 26χρονο φόργουορντ.

«Laker Nation, ο Άντονι Ντέιβις μόλις απέδειξε σε όλους εμάς τους φίλους των Λέικερς ότι θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα απορρίπτοντας το bonus ανταλλαγής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάτζικ Τζόνσον.

Laker Nation, Anthony Davis just showed all of us Lakers fans he wants to win a championship by waiving his $4M trade kicker!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 27, 2019