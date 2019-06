Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θέλω τα παιδιά μου να μιλούν ελληνικά

Μπορεί να είναι και επίσημα πλέον ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες στον κόσμο, καθώς αναδείχθηκε πριν από λίγες μέρες MVP του NBA για τη σεζόν 2018-2019, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχνάει ποτέ τον τόπο που μεγάλωσε: την Ελλάδα.

Στη σημερινή παρουσίαση στο Ζάππειο των signature παπουτσιών του, των «Ζoom Freak 1», ο παίκτης των Μπακς απέδειξε για άλλη μία φορά ότι παρά την τεράστια επιτυχία του, παραμένει ταπεινός και ότι η Ελλάδα θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στο μυαλό του. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του ότι όταν κάνει παιδιά, θα φροντίσει να μιλούν ελληνικά.

Introducing the Zoom Freak 1.@Giannis_An34’s debut signature shoe honors his Greek heritage, while designed for his freakish speed, power and control.

Arriving on https://t.co/QytNJeB2G4 July 1. Available in the U.S. July 10: https://t.co/2xA4Z49TC5 #zoomfreak1 #giannis #nike pic.twitter.com/IdbkHxcZwt

— Nike Basketball (@nikebasketball) June 28, 2019