Α1 πόλο γυναικών : Ανακοίνωσε Μπενέκου ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Άλκηστη Μπενέκου. Η Ελληνίδα αθλήτρια (ημ. γέννησης 31/1/1994), υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών. . 📝 Διαβάστε την δήλωση της Άλκηστης Μπενέκου ➡️ bit.ly/AlkistiBenekou . #osfp #olympiacos #olympiacossfp #waterpolo #waterpolowomen #LENEuroleague #Welcome