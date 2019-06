Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Σεμέδο

Στην οικογένεια του Ολυμπιακού ανήκει και επίσημα ο Ρούμπεν Σεμέδο, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους.

«Ρούμπεν Σεμέδο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Rúben Semedo welcome to Olympiacos FC!», ήταν το σχετικό tweet του Ολυμπιακού.

Μια πολύκροτη και δαπανηρή υπόθεση «έκλεισε» με απόλυτη επιτυχία για τους Πειραιώτες.

Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την οικονομική υπέρβαση (το deal κόστισε κοντά στα 5 εκατομμύρια) και συμφώνησαν με την Βιγιαρεάλ για την απόκτηση του παίκτη με τον προπονητή της ομάδας Πέδρο Μαρτίνς να… τρίβει τα χέρια του απόλυτα ικανοποιημένος που έχει στα χέρια του αυτό το «εργαλείο».

Ένας παίκτης που κόστισε πριν από μερικά χρόνια 14 εκατ. στο Κίτρινο Υποβρύχιο θα αγωνίζεται πλέον με την ερυθρόλευκη ριγωτή.

