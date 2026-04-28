Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, μεταβαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου συνοδεύοντας τoν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωσταντίνο Τασούλα, στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών που διοργανώνει η Κροατία στις 28-29 Απριλίου 2026.

Σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο Οικονομικού Φόρουμ της Συνόδου ως ομιλητής στο πάνελ “The Adriatic-Ionian Corridor” με ομολόγους του από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εν συνεχεία, μαζί με την Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ, κα Allison Hooker, καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας, κ. Isiguro Norihiko, θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση γεύματος εργασίας του Οικονομικού Φόρουμ με θέμα τη «Στροφή στην Ασία».

Το απόγευμα της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών Σχέσεων της Κροατίας, αρμόδιο για την ενέργεια, κ. Ante Šušnjar. Επίσης, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Την Τετάρτη το πρωί, 29 Απριλίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, θα μιλήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region», που διοργανώνει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, με τη συμμετοχή ομολόγων Υπουργών από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία καθώς και χώρες της ΝΑ Ευρώπης.