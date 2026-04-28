Στροφή στα όσπρια για να καλύψουν τη ζήτηση πρωτεϊνών, η οποία τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους influencers πραγματοποιούν οι αγρότες στις ΗΠΑ.

Η αγροτική οικονομία στις ΗΠΑ έχει πληγεί από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων που προκαλούνται από την υπερπροσφορά σιτηρών, τους δασμούς που προκλήθηκαν από τον εμπορικό πόλεμο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την εκτόξευση των τιμών των λιπασμάτων και του ντίζελ. Ωστόσο, τα όσπρια – που περιλαμβάνουν τα μπιζέλια, τις φακές και τα ρεβίθια – αποτελούν ένα φωτεινό σημείο για τους αγρότες λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τρόφιμα με πρωτεΐνες εκτός ​​από τις παραδοσιακές πηγές όπως το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια.

Οι καλλιεργητές των πλούσιων σε πρωτεΐνες καλλιεργειών βλέπουν τις παραγωγές τους ως έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν μια αγροτική οικονομία που βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία εδώ και χρόνια. Οι Αμερικανοί αγρότες, όπως αναφέρει το Reuters, αντιμετωπίζουν την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά χαμηλών έως αρνητικών περιθωρίων κέρδους, παρά τις σχεδόν ρεκόρ κρατικές πληρωμές, και οι πτωχεύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκαν κατά 46% από το 2024 έως το 2025, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Ο ρόλος των influencers

Τα όσπρια βρίσκονται στο επίκεντρο της άνθησης της καινοτομίας που έχει ξεκινήσει από την πανδημία, με επικεφαλής εν μέρει τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, μερικοί απ’ αυτούς προχωρούν σε αμφίβολους ισχυρισμούς που εγείρουν ανησυχίες ότι πρόκειται για άλλη μια δίαιτα που έχει γίνει μόδα και πρόκειται να λήξει.

Ειδικότερα, οι influencers του TikTok προωθούν το «protein maxxing», ενθαρρύνοντας τους ακόλουθους τους να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, συχνά με αμφίβολες ισχυρισμούς ότι αυτό θα θεραπεύσει χρόνιες ασθένειες, θα βοηθήσει στην απώλεια βάρους και θα βελτιώσει την επιδερμίδα. Άλλοι influencers που προωθούν δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες περιλαμβάνουν μητέρες που μοιράζονται συνταγές για πρωτεϊνικό ψωμί μπανάνας, το οποίο, όπως λένε, θα βοηθήσει στην αναδόμηση των μυών μετά τον τοκετό.

Ωστόσο, η έκταση που καλλιεργείται με κίτρινα μπιζέλια έχει αυξηθεί κατά 55% τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές κίτρινων μπιζελιών από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 81% μεταξύ 2021 και 2025, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνειακών αρχών των ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει ότι η επιπλέον παραγωγή καταναλώνεται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ειδικούς.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν αγρότες στο Reuters, τα μπιζέλια και οι φακές ενδέχεται να είναι οι μόνες δύο καλλιέργειες του που θα αποφέρουν κέρδος φέτος. Όπως εκτιμούν, ένας αγρότης θα χάσει περίπου 35 δολάρια για κάθε στρέμμα σιταριού που έχει φυτέψει, αλλά θα κερδίσει 8 δολάρια για κάθε στρέμμα με φακές.

Φέτος παραγωγοί αλλάζουν τις καλλιέργειες και από σιτάρι στρέφονται σε όσπρια, καθώς οι τιμές των πρώτων είναι χαμηλές

Η έκρηξη της πρωτεΐνης

Πολλοί αγρότες ήδη εναλλάσσουν τις καλλιέργειες σιτηρών με όσπρια για να προλαμβάνουν τις ασθένειες και εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Οι σπόροι είναι σχετικά φθηνοί, και το άζωτο σημαίνει ότι απαιτούν ελάχιστο επιπλέον λίπασμα για να αναπτυχθούν, μια ιδιότητα που τους έχει καταστήσει πιο ελκυστικούς καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμποδίζει τη ροή λιπασμάτων.

Όμως, οι ειδικοί στη διατροφή δηλώνουν η έκρηξη της πρωτεΐνης δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές διατροφικές ανάγκες.

Ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει ήδη ένα γραμμάριο πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ποσότητα μεγαλύτερη από τα 0,8 γραμμάρια ανά κιλό που συνιστούν πολλοί ειδικοί. Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ αύξησε τον Ιανουάριο, προκαλώντας αντιδράσεις, τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης για ενήλικες από 0,8 γραμμάρια σε 1,2 έως 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους.

Πηγή: ot.gr