Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κτήριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως.

Ειδικόετερα, ένας 89χρονος άνδρας εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα σε κτίριο του ΕΦΚΑ, προκαλώντας τρόμο σε εργαζόμενους και πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δράστης άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Διασώστες που έφτασαν άμεσα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, τοποθετώντας του τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές και αναζητείται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.