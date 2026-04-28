Νέες εξελίξεις στην πέμπτη ημέρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα.

Η χθεσινή κίνηση της Πολιτείας να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ενός από αυτούς και συγκεκριμένα του κ. Γιώργου Νικολάου.

Υποστήριξη κατηγορίας σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Ο κατηγορούμενος Γιώργος Νικολάου τότε Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος δήλωσε την αντίρρησή του για τη χθεσινή κίνηση του δημοσίου να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη για τα Τέμπη και έκανε γνωστό ότι θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στην εκκρεμούσα δικογραφία στο πρόσωπο του ελεγχόμενου από την ανάκριση, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Κατάθεση μήνυσης σε Κωσταντίνου Κυρανάκη

Επιπλέον επιφυλάχθηκε για την κατάθεση μήνυσης για τα αδικήματα της ψευδής καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του Κωσταντίνου Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, ο οποίος δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος του.

Η παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Δημοσίου

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, χθες, το Δημόσιο προχώρησε σε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση και συγκεκριμένα το σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας κατά το χρόνο που συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και τον τότε Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, Γιώργο Νικολάου.