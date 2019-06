Τι μήνυμα έστειλε ο ατζέντης του Κώστα Σλούκα

Η.. Σλουκιάδα από σήμερα παύει να υφίσταται για τον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκοι είδαν τον Έλληνα γκαρντ να απαντάει αρνητικά στην πληθωρική τους νέα πρόταση ύψους 5.5 εκατομμυρίων ευρώ για τρία χρόνια.

Την ίδια ώρα λέγεται πως έχει συμφωνήσει για επέκταση του συμβολαίου του με την Φενέρμπαχτσε, κάτι που ο εκπρόσωπος του διέψευσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάνος Καπάζογλου με ένα του «τιτίβισμα» τόνισε ότι:

«Ο Κώστας Σλούκας δεν έχει υπογράψει κανένα νέο συμβόλαιο ή κάποια ανανέωση συμβολαίου. Είναι μόνο συγκεντρωμένος στο 7 παιχνίδι του τουρκικού πρωταθλήματος και στο να κερδίσει έναν ακόμα τίτλο με την Φενέρμπαχτσε. Θα πάρει τις αποφάσεις του μετα το τέλος της σεζόν».

Δείτε το tweet:

Kostas Sloukas hasn’t signed any new contract or any contract extension . He is only focused on winning Game 7 of Turkish league and one more title with Fener. He will take his decisions after the end of the season

— Panos Kapazoglou (@KapaSports) June 20, 2019