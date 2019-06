Queen’s : Τσιτσιπάς παντός καιρού, πέρασε στον δεύτερο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Queen’s ολοκληρώνοντας μια μέρα μετά τον αγώνα του απέναντι στον Κάιλ Έντμουντ, λόγω βροχής.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε το παιχνίδι του το βράδυ της Τετάρτης (ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη ωστόσο αναβλήθηκε και πάλι λόγω βροχής). Όμως ο καιρός του χάλασε τα σχέδια και οδήγησε σε διακοπή του ματς στο δεύτερο σετ (3-3), μετά από 57 λεπτά κι ενώ το σκορ ήταν 6-3, 3-3, 30-30 σε σερβίς του Τσιτσιπά.

Μια μέρα μετά όμως (Πέμπτη 20/6) ο «Τσιτσιφάστ» αναμετρήθηκε και πάλι με τον Εντμουντ στο κορτ, με τον Έλληνα τενίστα να είναι συγκεντρωμένος παρά τη διακοπή και να τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τη δουλειά. Μετά από 26 λεπτά λοιπόν σήμερα ο Τσιτσιπάς πήρε και το δεύτερο σετ επικρατώντας με 7-5 και με 2-0 σετ προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της βροχής, ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει περίπου στις 17:00 στο κορτ για να αντιμετωπίσει τον Ζερεμί Σαρντί για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Ο Τσιτσιπάς θα πρέπει να νικήσει και την κούραση, αλλά και τον Σαρντί, καθώς θα δώσει δύο παιχνίδια (μισό σετ με τον Έντμουντ) σε λιγότερο από δύο ώρες.

Flying into R2 💨@StefTsitsipas finishes off Kyle Edmund 6-3, 7-5 to win his first ever match at @TheQueensClub.

See you again later on Centre, Stef! #QueensTennis pic.twitter.com/fzZkJJUjuj

— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 20, 2019