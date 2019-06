ΝBA : Οι Πέλικανς τρολάρουν τον δημοσιογράφο των αποκαλύψεων

Έναν αν μη τι άλλο ευφάνταστο τρόπο βρήκαν οι Πέλικανς, για να τρολάρουν τον έγκυρο δημοσιογράφο του NBA, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης αναμένεται να διαλέξει 1η στο αποψινό draft και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάρει τον Ζάιον Ουίλιαμσον.

Την περσινή σεζόν ο Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε τα επιλογές όλων των ομάδων λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία, κάτι που φαίνεται πως δεν ξέχασαν οι Πέλικανς.

«Μεταξύ μας, μπορείς να μην αποκαλύψεις τον παίκτη που θα διαλέξουμε; Ευχαριστούμε αδερφέ», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter η ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

@wojespn Hey Woj, between us – mind not spoiling our pick? Thx bro

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) June 20, 2019