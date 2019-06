Στην Άστον Βίλα μέχρι το 2021 ο Τζον Τέρι (pic)

Το καλοκαίρι του 2017 η Άστον Βίλα ενεργοποιούσε τη βόμβα Τζον Τέρι αποκτώντας τον πολύπειρο κεντρικό αμυντικό που έμενε τότε ελεύθερος από την Τσέλσι για ένα χρόνο.

Τον Οκτώβριο του 2018 λίγες ημέρες αφότου ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια του ανέλαβε ως βοηθός προπονητή του Ντιν Σμιθ.

Σήμερα (19/06) και ο Άγγλος ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου συνεργασίας του με τους Χωριάτες που ανέβηκαν στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο παλαίμαχος πλέον κεντρικός αμυντικός, υπέγραψε θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας ως το 2021 στον πλευρό του Ντιν Σμιθ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, η σκληρή δουλειά ξεκινάει τώρα, στην Premier League», ανέφερε ο ίδιος για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Δείτε το σχετικό tweet:

We’re delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️

More 👉 https://t.co/E4g2jSogTV#AVFC pic.twitter.com/48jzA5cdib

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 19, 2019