Σφαιρόπουλος καλεί Σλούκα

Πλέον είναι επίσημο. Η μισή σχεδόν Euroleague βρίσκεται στα πόδια του Κώστα Σλούκα. Με την άλλη μισή που δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να μην δύναται ίσως να αντέξει τον… πλειστηριασμό που έχει στηθεί γύρω από τον Έλληνα γκαρντ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με tweet του εν λόγω δημοσιογράφου, θέλει να εντάξει τον Σλούκα στο δυναμικό της, όπου θα σμίξει άλλωστε και με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο με τον οποίο συνυπήρξε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014-2015.

Οι Ισραηλινοί λοιπόν αναμένεται να προσφέρουν στον Σλούκα ένα συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές πάνω από 1.5 εκατ. δολάρια, με τον χορό εκατομμυρίων να συνεχίζεται στα πόδια του διεθνούς γκαρντ.

Maccabi Tel Aviv has joined the race for Kostas Sloukas and is willing to pay more than 1.5m dollars to reunite him with coach Ioannis Sfairopoulos. The Greek PG has a number of offers from almost all of Euroleague elitehttps://t.co/5q0a8FeO6S

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 19 Ιουνίου 2019