Ο Τσιτσιπάς χτύπησε κριτή στο μάτι με το μπαλάκι! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο ματς του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάιλ Εντμουντ για τον πρώτο γύρο του Queen’s Championship που διεξάγεται στο Λονδίνο, καθώς στα μέσα του πρώτου σετ ο Ελληνας τενίστας χτύπησε κατά λάθος το μπαλάκι έναν κριτή!

Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-2 υπέρ του «Τσιτσιφάστ», ο Βρετανός τενίστας σέρβιρε για τον πρώτο πόντο, ο 20χρονος προσπάθησε να βγάλει την επιστροφή, άπλωσε το χέρι του, βρήκε το μπαλάκι, το οποίο ωστόσο «εκσφενδονίστηκε» στο μάτι ενός ηλικιωμένου κριτή!

Μια δυσάρεστη στιγμή, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να τρέχει αμέσως πάνω στον άτυχο άνδρα και να του ζητάει συγγνώμη. Ο Ελληνας τενίστας απολογήθηκε και αφού βεβαιώθηκε ότι ο κριτής ήταν καλά, επέστρεψε στη θέση του για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο:

Dangerous business, being a line judge 😳

Also, is that chair at #QueensTennis cursed? (If you know, you know 👀) pic.twitter.com/pkUUFK3ptT

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2019