NBA : Χάνει τους πρώτους αγώνες της σειράς των τελικών ο Ντουράντ

Δίχως τον Κέβιν Ντουράντ αναμένεται να παραταχθούν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στα πρώτα παιχνίδια των τελικών του NBA.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, ο φόργουορντ των πρωταθλητών δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του και όπως όλα δείχνουν θα απουσιάσει από την εκκίνηση της τελικής φάσης των πλέι οφς.

Οι «πολεμιστές» ωστόσο, είναι αισιόδοξοι ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των τελικών.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντουράντ απουσίασε σε όλη την διάρκεια των παιχνιδιών κόντρα στους Μπλέιζερς, κάτι το οποίο βέβαια δεν εμπόδισε την ομάδα του να σκουπίσει το Πόρτλαντ.

Kevin Durant (calf strain) is unlikely to return for start of the NBA Finals, but the Golden State Warriors are hopeful that he returns at some point during.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 23, 2019