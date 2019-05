Το promo βίντεο των Μπακς για τους Ράπτορς (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Μπόστον Σέλτικς (4-1) ενώ και οι Τορόντο Ράπτορς κατάφεραν να πάρουν τα ξημερώματα της Δευτέρας μία επική πρόκριση κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς (92-90).

Οι δύο ομάδες θα διαστραυρώσουν τα ξίφη τους στους τελικούς της Ανατολής και όλοι μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ στο πρώτο ματς.

Η ομάδα του Μπουντενχόλζερ και του δικού μας Γιάννη Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας μετά από ολόκληρα 18 χρόνια και τα Ελάφια είναι έτοιμα για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι (16/05 03:30).

Δείτε το promo των Μπακς:

