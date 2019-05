Παίζει στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας ο Χολέμπας

Με τον Χοσέ Χολέμπας στην αποστολή της θα αντιμετωπίσει η Γουότφορντ τη Μάντσεστερ Σίτι στον σαββατιάτικο (18/5) τελικό του Κυπέλλου. Κι αυτό καθώς η κόκκινη κάρτα με την οποία ο πρώην άσος του Ολυμπιακού είχε τιμωρηθεί στο χθεσινό (12/5) ματς με την Γουέστ Χαμ, ανακλήθηκε.

Θυμίζουμε πως ο Χολέμπας είχε προσπαθήσει να ανακόψει αντεπίθεση των φιλοξενούμενων με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με απευθείας αποβολή.

Η ομάδα του άσκησε έφεση, με την Αγγλική ομοσπονδία να την κάνει δεκτή και έτσι ο 34χρονος μπακ θα βρίσκεται στη διάθεση το Χάβι Γκράθια κόντρα στην πρωταθλήτρια Σίτι.

BREAKING: Jose Holebas free to play in FA Cup final after having red card rescinded https://t.co/NdZlXfVebN pic.twitter.com/WlYpgY75Fx

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 13, 2019