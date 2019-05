Η αγάπη του Αλέξη για τα σκάφη

Discussion and voting of confidence, at the Greek Parliament, Athens, Greece, on May 8 2019. / Συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, Βουλή, 8 Μαΐου, 2019 (File: img_82851557334712.jpg )

Δεν επρόκειτο να ασχοληθώ άλλο με τις θαλασσινές επιδόσεις του Πρωθυπουργού (βόλτα με κότερα επιχειρηματιών, ψαροντούφεκο, μαύρισμα σε παραλίες, ενοικιάσεις εξοχικών κ.τ.λ.), εάν την Παρασκευή στη Βουλή (λίγη ώρα πριν από την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης) δεν γινόταν και πάλι θέμα από βουλευτές της ΝΔ η αγάπη που δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας (φωτογραφία) με το που έγινε πρωθυπουργός για τα σκάφη (άλλων) και τη θάλασσα. Και βεβαίως δεν ασχολήθηκαν με παλιές ιστορίες του τύπου ότι ο Πρωθυπουργός το 2015 έγινε… καπετάνιος στο σκάφος του επιχειρηματία Κώστα Γιώτη (του Mr DHI – με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών), ούτε βεβαίως με την πρόσφατη ιστορία, την οποία κράτησε επιμελώς κρυφή, με το πολυτελές σκάφος της Κατερίνας Παναγοπούλου (που εν συνεχεία διορίστηκε άτυπη σύμβουλός του και ήθελε να την κάνει και Αθάνατη στην Ολυμπιακή Επιτροπή). Οι βουλευτές της ΝΔ έχουν σχέση με εφοπλιστές και αποκάλυψαν στη Βουλή και τούτα… nnn Ανήμερα Δεκαπενταύγουστο του 2016 ο κ. Τσίπρας και η οικογένειά του εμφανίστηκαν επί τους σκάφους «Ωρα» (αριθμός νηολογίου ΤΕ661) του Παύλου Πολάκη στη Μήλο και εν συνεχεία στη Σίκινο. Ηταν όμως έτσι τα πράγματα; Κατά τους «γαλάζιους» βουλευτές την ίδια ημέρα υπήρχε στη βραχονησίδα Πολύαιγος (ή Υπόληβος, πολύ κοντά στη Μήλο) ένα πολυτελές σκάφος γνωστού εφοπλιστή που δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τις διακοπές του Πρωθυπουργού εκείνο τον Δεκαπενταύγουστο σε Μήλο και Σίκινο. Αλλά η αγάπη του κ. Τσίπρα για τα σκάφη (κάθε είδους σκάφη, ακόμα και τα φουσκωτά) δεν σταματά εδώ. Στις 12 Σεπτεμβρίου εθεάθη και πάλι στο φουσκωτό του κ. Πολάκη να κάνει μια κοντινή βόλτα στην περιοχή της Αναβύσσου. Είναι το ίδιο σκάφος με το οποίο ο κ. Πολάκης ταξίδεψε ως τη Σαντορίνη (στις 14 Ιουλίου 2014) για να εγκαινιάσει ένα νοσοκομείο και είναι το ίδιο σκάφος επίσης που ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας χρησιμοποιεί στις εξορμήσεις του με ψαροντούφεκο (κυρίως στην περιοχή της Μακρονήσου, αλλά και στα Σφακιά). Βεβαίως όλες αυτές οι περιπλανήσεις του κ. Τσίπρα με πολυτελή κότερα και φουσκωτά παρέμειναν μυστικές, δηλαδή ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε ή ξέχασε να τις ανακοινώσει. Και όταν αποκαλύφθηκαν όλα αυτά, άρχισε ο εκνευρισμός του. Ενας εκνευρισμός που εντάθηκε με τις δημοσκοπήσεις… Μια και έγινε λόγος (όχι από μένα αλλά από τον κ. Τσίπρα) για… ψαροντούφεκο και πόσο φαν του είναι πλέον ως πρωθυπουργός, σας πληροφορώ ότι την τέχνη του υποβρύχιου ψαρέματος του την έμαθε ο Πάνος Καμμένος την εποχή που ήταν συγκυβερνήτες και αποκαλούσε ο ένας τον άλλον «αδελφάκι». Προφανώς δεν του το έμαθε καλά, γιατί πέρυσι υπήρξε και ένας τραυματισμός του Πρωθυπουργού στο χέρι. Ο κ. Καμμένος, που νόμιζε ότι μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τον ρίξει, τον κατηγορεί σήμερα ως… αμοραλιστή και ως πρωθυπουργό κυβέρνησης αποστατών. Το γηραιότερο εγγεγραμμένο μέλος της ΝΔ Γνωρίζετε την Πολυξένη Ανδρεάδη; Είναι 99 ετών (γεννηθείσα το 1920) και είναι ίσως το γηραιότερο ενεργό μέλος της ΝΔ. Πέρασε πολέμους, πραξικοπήματα, Εμφύλιο, μνημόνια, κρίσεις αλλά παραμένει πιστή στη Δεξιά. Κατοικεί στη Χίο και μαζί της συναντήθηκε η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου. Η συνάντηση δεν ήταν καθόλου εθιμοτυπική, δηλαδή για να βγει μια φωτογραφία (που βγήκε), αλλά η κυρία Ανδρεάδη έδωσε και οδηγίες ποιοι και γιατί πρέπει να ψηφιστούν στις περιφερειακές εκλογές, ευχόμενη στη Χριστιάνα «καλή επιτυχία». Μια… κόκκινη σημαία για τον Τσίπρα Ουκ ολίγες φορές η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει στο «αμήν» την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Μια τέτοια στιγμή ήταν την Πέμπτη στη Βουλή. Ο Γιάννης Γκιόκας, βουλευτής του κόμματος, στη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης σήκωσε ιδιαίτερα τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Ο λόγος; Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε μόλις πριν υπογράψει τη διακήρυξη της ΕΕ στη Ρουμανία, όπου μεταξύ άλλων έγραφε: «Τριάντα χρόνια πριν, εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία τους και για την ενότητα και γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα». Και τι δεν τους είπε ο Γκιόκας… Οτι η υπογραφή Τσίπρα μπήκε δίπλα στις υπογραφές των ακροδεξιών Ορμπαν και Κουρτς, τους οποίους δήθεν κατακεραυνώνει, ανήμερα μάλιστα του εορτασμού της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών… Και συνέχισε: «Αυτή την ιερή μέρα υπογράψατε αυτό (σ.σ.: τον όρο «σιδηρούν παραπέτασμα» τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ο Ουίνστον Τσόρτσιλ τον Μάρτιο του 1946) που αποτέλεσε την κορωνίδα του αντικομμουνισμού και της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας εδώ και δεκαετίες. Αυτό υπέγραψε ο Πρωθυπουργός». Ενώ τελειώνοντας την ομιλία του κατέθεσε τη φωτογραφία με την κόκκινη σημαία υψωμένη στο Ράιχσταγκ στο έδρανο του Πρωθυπουργού για να του παραδοθεί… Βέβαια τέσσερις υπουργοί που κάθονταν στα υπουργικά όργανα πρόλαβαν και βγήκαν από την αίθουσα. Απέμεινε ο Τάσος Πετρόπουλος, ο οποίος δεν μάθαμε αν παρέδωσε τη φωτογραφία στον Τσίπρα. Πώς ο Θανάσης ενισχύει το Κίνημα Αλλαγής Και όμως, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ενισχύει το Κίνημα Αλλαγής. Η υπουργοποίηση του προέδρου της ΔΗΜΑΡ φαίνεται ότι αποτέλεσε ψωμί στο βούτυρο της Ανανεωτικής Αριστεράς, της κίνησης που συγκροτήθηκε με πυρήνα τα μέλη της ΔΗΜΑΡ που είχαν παραμείνει στο Κίνημα Αλλαγής. Ωστόσο, οι επιλογές του κ. Θεοχαρόπουλου και ειδικά, όπως λέγεται, «η αίσθηση συναλλαγής που υπήρξε μετά την υπουργοποίησή του» οδήγησαν αρκετά στελέχη της ΔΗΜΑΡ στα γραφεία της Κίνησης. Γέμισε το Θησείο με Κνίτες Δεν ξέρω τι λένε τα άλλα κόμματα, αλλά πρόσεξα ότι την περασμένη Πέμπτη ένα κόμμα (το ΚΚΕ) πραγματοποίησε ανοικτή προεκλογική συγκέντρωση μετά συναυλίας για… νέους, στο Θησείο. Μίλησε ο Δ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος, η Σεμίνα Διγενή, υποψήφια ευρωβουλευτής. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που πήραν μέρος στη συναυλία που ακολούθησε ήταν και ο Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του στο προεκλογικό σποτ του ΚΚΕ. Το δίλημμα του ΚΙΝΑΛ Μπορεί ο στόχος του Κινήματος Αλλαγής να είναι ο διεμβολισμός του μικρού, όπως λέγεται δικομματισμού που επιχειρούν να στήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, ωστόσο δεν λείπουν τα στελέχη, όπως ο Θ.Μαργαρίτης, που εκτιμούν ότι στους πολίτες και ειδικά στα νέους, αναποφάσιστους ψηφοφόρους θα πρέπει να τεθεί και το δίλημμα της Χρυσής Αυγής. Αν δηλαδή προτιμούν τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας να είναι το Κίνημα Αλλαγής ή τον νεοναζιστικό μόρφωμα. Πρόεδρος ή αβανταδόρος; Αυτό το ερώτημα ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας αναγκάστηκε να απευθύνει αγανακτισμένος προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου, όταν διαπίστωσε τον κραυγαλέα αντικοινοβουλευτικό τρόπο με τον οποίο διηύθυνε τη συζήτηση επί των μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος θεμάτων, για τα οποία είχε κληθεί προχθές να παράσχει πληροφορίες στην Επιτροπή η Άννα Ζαΐρη (διακίνηση τυχόν «βρώμικου» χρήματος στις συναλλαγές ΔΕΠΑ-εταιρειών offshore ομίλου Λαυρεντιάδη-Πετσίτη, εξώθηση σε παραίτηση του μέχρι πρότινος προϊσταμένου ερευνών της Α΄ Μονάδας της Αρχής, μη τήρηση πρακτικών). Αντί η Τασία Χριστοδουλοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής να διασφαλίσει τους όρους αποτελεσματικής διεξαγωγής του αιτηθέντος από την αντιπολίτευση κοινοβουλευτικού ελέγχου στη κα Ζαΐρη, προτίμησε να διευκολύνει τη ματαίωση του, υποδεικνύοντας σε αυτή τη δυνατότητα να αρνηθεί τη παροχή πληροφοριών για τις εν λόγω υποθέσεις, καλυπτόμενη πίσω από τη μυστικότητα των υπό συζήτηση ερευνών. Έτσι λοιπόν δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και η Πρόεδρος έγινε με αυτό τον τρόπο αβανταδόρος της Κυβέρνησης και όσων δεν επιθυμούν καμία περαιτέρω συζήτηση επί των υποθέσεων αυτών. Τι κι αν ο κ. Τζαβάρας εξήγησε στη κα Ζαΐρη ότι με το άρθρο 41Α του Κανονισμού κανένα απόρρητο δεν της δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που της ζητούνται. Αυτή με τη συνηγορία της Προέδρου της Επιτροπής προτίμησε να αρνηθεί κάθε δημοκρατική λογοδοσία. Έως πότε όμως;