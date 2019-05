Ο Χριστιανουπόλεως Μακάριος νέος αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Τον επίσκοπο Χριστουπόλεως Μακάριο εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του το οποίο δημοσίευσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Ο από Χριστουπόλεως Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) ἐγεννήθη εἰς τό Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τῷ 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐπιστήμης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Harvard, (Master of Arts), καί εἰς τήν Βιοηθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Monash, (Master of Bioethics).

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχει αποκλειστεί μέρος του περιεχομένου αυτού του μηνύματος. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις αποκλεισμένες δυνατότητες, κάντε κλικ εδώ.

https://www.facebook.com/ecumenicalpatriarchate/videos/2431813633518338/