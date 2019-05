ESM : Tα κέρδη των ομολόγων εκταμίευσαν 644,4 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Την εκταμίευση ποσού ύψους 644,42 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα ανακοίνωσε ο ESM.

Οπως ανέφερε ο ESM, ενεργώντας ως εκπρόσωπος των χωρών μελών της ευρωζώνης, μεταβίβασε τα κεφάλαια, τα οποία αποτελούν την πρώτη δόση των εσόδων από την διακράτηση των ελληνικών ομολόγων (SMP/ANFA).

#ESM, acting as an agent for the euro area member states, has just completed a transfer of €644.42 million to Greece. This is the first transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings https://t.co/mtXGwQX883 pic.twitter.com/p1QqcjsW0S

