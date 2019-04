Βενεζουέλα: Δακρυγόνα κατά διαδηλωτών στο Καράκας

Με χρήση δακρυγόνων διέλυσαν οι αρχές της Βενεζουέλας διαδηλωτές που προσπαθούσαν να συγκεντρωθούν στο Καράκας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος στη χώρα τον τελευταίο μήνα.

Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να συγκεντρωθούν σε πολλά διαφορετικά σημεία στα δυτικά προάστια της πόλης.

Ο Χουάν Γκουαϊδό είχε καλέσει σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. «Θα μετατρέψουμε την αγανάκτηση σε κινητοποίηση» έγραψε στο Twitter ο Γκουαϊδό που έχει αναγνωριστεί ως νόμιμος μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας από περίπου 50 χώρες.

Το Καράκας και οι 20 από τις 23 πολιτείες βυθίστηκαν και πάλι στο σκοτάδι το βράδυ της Παρασκευής, ενώ πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και σήμερα.

«Εδώ και 15 ώρες δεν έχουμε φως, μας τρώνε τα κουνούπια, οι ουρές για να αγοράσουμε βενζίνη είναι ατελείωτες και τα ελάχιστα σουπερμάρκετ που παραμένουν ανοιχτά λεηλατήθηκαν», δηλώνει η Μαριάνα Πιρέλα, κάτοικος του Μαρακαΐμπ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Αισθάνομαι ότι καταρρέω», πρόσθεσε η γυναίκα που προσπαθούσε να βρει καύσιμα στην πόλη της. Περίπου 500 καταστήματα λεηλατήθηκαν στο Μαρακαΐμπο κατά το προηγούμενο blackout, στις αρχές Μαρτίου.

Tear gas was deployed as Acting President @jguaido has arrived at rally in El Valle https://t.co/xwXWMMWLNQ pic.twitter.com/h4UL4r3Ffe via @ReporteYa #Venezuela

— Liveuamap World (@lumworld) March 29, 2019