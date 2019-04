Βενεζουέλα: Στο σκοτάδι η χώρα

Να «μείνουν σπίτια τους» καλεί τους μαθητές και τους εργαζόμενους η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, καθώς ακόμα ένα μπλακ άουτ, το δεύτερο μέσα σε ένα μήνα, έχει μετατρέψει το Καράκας σε πόλη – φάντασμα.

«Η κυβέρνηση ανακοινώσει την παύση των σχολικών και εργατικών δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια της χώρας για σήμερα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, που κατηγόρησε τις ΗΠΑ για το προηγούμενο μπλακ άουτ που βύθισε τη χώρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο για «επίθεση» στο σύστημα ηλεκτρισμού της Βενεζουέλας τη Δευτέρα. Παράλληλα, οι φωτογραφίες δείχνουν πόσο έρημοι είναι οι δρόμοι στην πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται, ότι χτες, μερικές βδομάδες μετά το μπλακ άουτ της 7ης Μαρτίου που παρέλυσε τη χώρα, βυθίστηκαν για άλλη μια φορά στο σκοτάδι αρκετές πολιτείες της Βενεζουέλας.

Με χθεσινή ανάρτησή του στο Twitter ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαιδό ανέφερε ότι «το 57% της επικρατείας είναι χωρίς ρεύμα» κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, δεδομένου ότι στο προηγούμενο μπλακ άουτ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι που βρίσκονταν σε νοσοκομεία τα οποία δεν διαθέτουν γεννήτριες.

Την ίδια στιγμή, βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου αποτυπώνει την τραγική κατάσταση.

VIDEO: A new power cut hit many regions in Venezuela including much of #Caracas on Monday, sowing alarm two weeks after a nationwide outage paralyzed the country pic.twitter.com/sC9lMDxmQp

